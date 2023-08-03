وتلقت الأجهزة الأمنية في المنوفية إخطارا بتمكن الأهالي في شارع المستشفى ببركة السبع من ضبط شاب بعدما هاجم فتاة خلال سيرها بالشارع مع والدتها وأنهال عليها طعنا بسكين في الرقبة ومناطق متفرقة من الجسد.

بحضور أجهزة الأمن وجدت فتاة غارقة في دمائها بين الحياة والموت وتبين من تحقيق شحصيتها أنها تدعى "ف. س ر"، فتم نقلها لمستشفى بركة السبع القريبة من موقع الجريمة ومنها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، لكنها فارقت الحياة.

وتبين أن الشاب الذي قتلها يدعى هاني سالم، بدون عمل، وتم القبض عليه وإحالته للنيابة للتحقيق.

أشرف الصنهاوي، محامي الضحية روى لموقع "سكاي نيوز عربية" تفاصيل الجريمة كاملة قائلا:

الضحية موكلة عندي وكانت لتوها قد حصلت على حكم بالطلاق من زوجها وكان ذلك يوم الأحد الماضي.

قبل الطلاق كانت تسكن مع زوجها وطفلها وطفلتها عمر 6 و4 سنوات في قرية الروضة التابعة لبركة السبع.

حينما شرعت في إجراءات الطلاق انتقلت للعيش في شقة مستأجرة بمدينة بركة السبع.

هناك شاهدها الشاب مرتكب الجريمة وأعجب بها فتقدم لخطبتها ولكن أهلها سألوا عنه فوجدوا أنه سيء السلوك ودون عمل فرفضوا ارتباطها به خاصة أنها لم تكن قد حصلت على الطلاق بعد.

بعدما علم أنها حصلت على الطلاق كرر طلبه ولكن تم رفضه أيضا فهدد بقتلها ولكن أهلها لم يكن يعتقدوا أنه سينفذ تهديده.

المتهم تربص بالضحية وحينما وجدها تسير في الشارع قرب مسكنها بصحبة والدتها هاجمها وانهال عليها طعنا بالسكين وذبحها حرفيا.

الأهالي ألقوا القبض عليه وسلموه للشرطة وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق معه بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

خلال التحقيقات قال المتهم كلاما غير مقنع منه أن الضحية عشمته بالزواج منه وحصلت منه على أموال، وهذا غير منطقي لأنه عاطل بدون عمل وكذلك هي لم تحصل على الطلاق سوى من أسبوع فقط.

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