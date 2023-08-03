وأظهر مقطع فيديو نشره موقع "إنديا إكسبريس" أحد لاعبي فريق غالي تيتانز وهو يشير إلى الحكم، منبها إياه بوجود ثعبان في الملعب.

ويبدو الحكم في المباراة وهو يحاول إخراج الثعبان الضخم من أرضية الملعب، لاستئناف اللقاء.

وحظي الفيديو بمشاهدات كبيرة على الإنترنت وتعليقات ساخرة، حيث قال أحدهم إن الثعبان جزء من فريق تحكيم المباراة، بينما علّق آخر بأن الحيوان الزاحف بدا غير مستمتع بأداء الفريقين فقرر أن يوقف اللقاء.