ووثقت الكاميرات لحظة سقوط الطائرة الصغيرة الحجم في أحد شوارع لاغوس، قبل أن تتحول إلى كرة من اللهب.

وبيّنت الكاميرات حالة الذعر التي أصابت عددا من المارة الذين فروا من المكان فزعا من الحادث المباغت.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الطائرة الصغيرة من طراز "جابيرو جي 430"، التي تشغلها شركة سياحية.

وقالت إن الطائرة كانت تحلق فوق منطقة "أوبا أكران" في لاغوس، عندما أجبرت على إجراء هبوط اضطراري، مساء الثلاثاء.

وخلال عملية الهبوط الاضطراري اصطدمت الطائرة بعامود إضاءة، وهو ما ساعد في جعل الأمر كارثيا حيث انفجرت الطائرة قرب محطة للوقود.

لكن لحسن الحظ، نجا الشخصان اللذان كانا على متن الطائرة، وهما الطيار والمسافر، وفقما قالت السلطات.

وأظهرت لقطات الطيار وهو يخرج من بين الحطام وهو مصاب بجروح، كما أصيب المسافر الذي كان معه ونقلا إلى المستشفى.