ويغطي الاستدعاء بعض من السيارات التي أنتجتها عام 2013 مثل شيفروليه من طرز كامارو وسونيك وفولت، وسيارة تراكس (في كندا فقط)، وسيارة بويك فيرانو، ومنها 767 في الولايات المتحدة و101 في كندا و46 في بلدان أخرى.

وقالت أكبر شركة لصناعة السيارات في الولايات المتحدة إن وحدتها البرازيلية تلقت في مارس مزاعما بأن سيارة شيفروليه كامارو من إنتاج عام 2013 تعرضت لحادث تحطم في مايو 2022 بسبب مشكلة في الوسادة الهوائية للسائق الأمامي.

ووفق جنرال موتورز فإن الفحص أكد ذلك.

وأشارت جنرال موتورز إلى أن الفحص لا يزال مستمرا، لكن النتائج الأولية تشير إلى أن المشكلة من المحتمل أن تكون مرتبطة بعيب في التصنيع.