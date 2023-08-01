وكشفت بيانات الطقس عن بداية حارة لأول أيام شهر أغسطس وعودة لارتفاع درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة في القاهرة 39 درجة مئوية خلال ساعات الذروة، فيما تسجل محافظات السواحل الشمالية 36 مئوية، وترتفع في محافظات جنوب الصعيد لتسجل 43 درجة مئوية نهارا.

وأرجع خبراء الأرصاد ارتفاع درجات الحرارة إلى امتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يؤثر على البلاد.

وحذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، لتجنب الإصابة بالحروق.

كما نصحت بشرب كميات كبيرة من المياه والعصائر الطبيعية، وارتداء الملابس فاتحة اللون، والقبعة لحماية الرأس من أشعة الشمس.