واستقبل مستشفى طهطا العام في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الحالات المصابة القادمة ‏من قرية شطورة بسوهاج والتي تتراوح أعمارهم ما بين 37 عاما وطفل في عمر الأربعة سنوات، وفقا ‏لحديث أيمن خلف، مدير المستشفى لموقع "سكاي نيوز عربية".‏

ويؤكد خلف أن الأسرة وذويهم شعروا بآلام مبرحة في البطن مع أعراض القيء عقب تناول الحلوى خلال ‏الاحتفاء بنجاح طالبتين في امتحانات الثانوية العامة، ولم ينتظروا كثيرا من شدة التعب وانطلقوا نحو ‏المستشفى التي تعاملت مع حالتهم الصحية باهتمام ودقة.‏

ويضيف مدير مستشفى طهطا العام:

"حرصنا على منحهم الإسعافات الأولية اللازمة وتنفيذ عدد من ‏الفحوصات الطبية للاطمئنان على وضعهم الصحي خاصة الأطفال الذي وصل عددهم إلى 14 فضلا عن ‏نقلهم إلى غرف عدة داخل المستشفى لمتابعة تطور حالة كل مصاب والتأكد من مرور الأزمة بسلام.‏

"بالتزامن مع تقديم الدعم الطبي للمصابين قمنا بإخطار المسؤولين ‏في الطب الوقائي وجهات التحقيق بتفاصيل الحادث، من أجل التعرف على أسباب الإصابة بـ التسمم الغذائي واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتسبب في واقعة التسمم".‏

"مع مرور ساعات قليلة شعر ‏عدد من المصابين بالتحسن وانتهاء الأعراض المصاحبة للتسمم وتم السماح لهم بمغادرة المستشفى مع ‏التنبيه بضرورة العودة سريعا في حالة وقوع أي انتكاسة صحية وأهمية المتابعة لحين التماثل الكامل ‏للشفاء".‏

"يتبقى الآن 12 مريضا داخل المستشفى ‏يحتاجون للتواجد تحت الملاحظة لفترة أطول لكن الحالة الصحية للجميع مستقرة، نقدم لهم الرعاية ‏المطلوبة ولا يوجد مخاوف من تطور حالتهم إلى الأسوأ".‏

وتستمر جهود قوات الأمن في مركز طهطا بمحافظة سوهاج لتحديد المحل التجاري الذي قدم الحلوى غير ‏الصالحة للأسرة من أجل إتمام عدد من الإجراءات ضد أصحابه والبضاعة المعروضة للبيع أمام ‏المستهلكين لمنع وقوع حوادث أخرى.‏