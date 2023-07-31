وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، الاثنين، أن وحيد القرن الذي سُمي "شالوم" بعد توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل نفق عن عمر يناهز 44 عاما.

ونعت حديقة الحيوان الإسرائيلية وحيد القرن قائلة: "شكرا لك شالوم على الوقت السحري الذي قضيته معنا في الحديقة، لقد تمكنت من التحرك وجعلتنا جميعا سعداء".

اتفاقية السلام و"شالوم"

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن "شالوم" وحيد القرن ولد في اليوم الذي وقعت فيه إسرائيل ومصر اتفاق السلام في مارس 1979 على مروج البيت الأبيض.

وجاء في نعي "شالوم" ما يلي: "ببالغ الحزن نقول وداعا اليوم لشالوم، وحيد القرن المفضل لدى الجميع. ولد شالوم في رحلة سفاري في رمات جان يوم توقيع اتفاق السلام مع مصر. لقد بشر العالم بفجر يوم جديد وحصل على اسم مثير ومناسب وهو شالوم أي (سلام)، حيث وصل شالوم إلى حديقة الحيوانات التوراتية منذ حوالي 30 عاما وفاز بقلوب الجميع بسلوكه النبيل وشخصيته اللطيفة".

ومضت حديقة الحيوان في وصف وحيد القرن الذي توفي عن عمر يناهز 44 عاما قائلة: "جلب شالوم سعادة كبيرة لكل من تشرف برؤيته والعمل معه، وساعد وجوده بشكل كبير في توعية الزوار بأهمية الحفاظ عليه. كما أن وحيد القرن واسع الشفة عاش طوال سنواته في صداقة حميمية واستمتع بالأنشطة التدريبية والإثراء الذي أعده له فريق العلاج ".

وحسب يديعوت فقد بدأ شالوم يشعر بالمرض في العام الماضي، وعلى الرغم من الجهود الكثيرة والعلاجات الطبية والحب الكبير الذي غمره به طاقم العمل، فقد تم تعريفه بأنه من كبار السن واستمرت حالته الصحية في التدهور حتى أن الأدوية لم تنقذه.