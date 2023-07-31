وفي كلمة وزير البلديات والسياحة في الإقليم، ساسان عوني، خلال مراسم الإعلان عن خارطة الطريق، الأحد، قال إن حكومة إقليم كردستان العراق ترغب في أن تجعل للسياحة مكانة رئيسية إلى جانب الزراعة والصناعة والاستثمار.

وأكد على مكانة ودور القطاع الخاص في تحقيق هذا الهدف، معربا عن استعداد الحكومة تقديم جميع التسهيلات اللازمة.

ثراء سياحي

الخبير الأثري العراقي، دكتور عبد الله خورشيد قادر، رئيس نقابة الآثاريين في إقليم كردستان العراق، يشيد بتوجه حكومة الإقليم لرفع مكانة السياحة، خاصة وأنه يتمتع بماقع أثرية وبيئية متنوعة، قادرة على لفت الأنظار لها داخليا وخارجيا.

وضرب مثلا خلال حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" بالاكتشافات الجديدة خلال العام الجاري، ومنها اكتشاف أكثر من 10 منحوتات صخرية في منطقة فايدة وخنس، مع إجراء جامعة "أوديني" الإيطالية مسح أثري وتنقيبات في مدينة دهوك.

وحوَّلت الحكومة هذا الموقع لمنتجع سياحي مفتوح للزوار، بحسب قادر، مضيفا: "لاحظنا بعد الافتتاح أن عدد السياح تزايد بعد هذا الافتتاح".

9 محاور

وفق تصريحات وزير البلديات والسياحة في الإقليم فإن خارطة الإصلاح للسياحة تتضمن 9 مجالات هي: