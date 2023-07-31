توفي مغامر فرنسي اشتهر بتسلقه المباني الشاهقة، بعد سقوطه من الطابق الـ68 لإحدى البنايات السكنية في هونغ كونغ.
ما تفاصيل الحادثة؟
- كان ريمي لوسيدي (30 عاما) يتسلق مجمع برج تريغونتر الواقع في منطقة "بيك"، حسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.
- لقي حتفه في موقع الحادث، بعد سقوطه من الطابق الـ68.
- وفقا لمسؤولين في هونغ كونغ، وصل لوسيدي إلى المبنى في حدود الساعة 6 مساء، وأخبر حارس الأمن أنه يزور صديقا له في الطابق الأربعين.
- أظهرت لقطات أمنية وصول لوسيدي إلى الطابق 49 من خلال المصعد، ثم استخدم الدرج لبلوغ قمة المبنى.
- تعتقد الشرطة أن لوسيدي حوصر في السقف وكان يطلب المساعدة، قبل أن يسقط أرضا.
- لجأ العديد من معجبي ومتتبعي لوسيدي، المعروف بـ"ريمي إينيغما"، إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن حزنهم.