رصد مقطع فيديو، انتشر بشكل كبير على المواقع الاجتماعية، لحظة تحطم طائرة صغيرة على شاطئ مزدحم في ولاية نيو هامبشاير الأميركية.
ما تفاصيل الحادث؟
- قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الحادثة وقعت يوم السبت في شاطئ هامبتون، مشيرة إلى أنها لم تخلف أي إصابات أو خسائر بشرية.
- ذكر شهود عيان أن طائرة "بيبر PA-18" ذات المحرك الواحد تحطمت في منتصف نهار السبت، مبرزين أن عناصر الإنقاذ نجحت في إخراج الطيار حيّا.
- كشفت خدمات الطوارئ أن الطائرة تحطمت على مسافة تتراوح بين 25 و30 مترا في البحر.
- أظهر الفيديو المنتشر الطائرة وهي تحمل لافتة خلفها أثناء تحليقها، قبل أن تتحطم في البحر، الذي كان مزدحما بالمصطافين.