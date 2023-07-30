وقال مسؤول الاستقبال في مستشفى العلمين النموذجي على طريق الإسكندرية مرسى مطروح، إن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل في الثالثة فجر اليوم الأحد شابا يدعى عبد الله، كانت وظائف جسمه الحيوية متوقفة، وتبين لاحقا أنه نجل الفنان حسن يوسف.

وأضاف أنه بتوقيع الكشف الطبي عليه تبين وفاته غرقا، وتم إبلاغ الشرطة التي حضرت للمستشفى.

وأشار إلى أنه تم إيداع الجثمان بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.

وأفاد مرافقو المتوفي في استجواب الشرطة، أنه كان يسبح في شاطئ بإحدى القرى السياحية ثم اختفى تحت الماء، وتم البحث عنه وانتشاله فاقدا للوعي، وإحضاره للمستشفى على الفور.