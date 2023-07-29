ووفق سجلات مديرية أمن بورسعيد، فقد استقبل مستشفى السلام شرقي المدينة شابا يدعى سعيد خالد السعيد، وشهرته "صهيب خالد"، وقال مرافقوه إنه سقط وفقد الوعي خلال حفل خطوبته، بينما كشف الفحص الطبي عن وفاته من جراء أزمة قلبية.

فوزي أحمد، الصديق المقرب للشاب المتوفي، قال لموقع "سكاي نيوز عربية":

صهيب كان بحالة صحية جيدة جدا قبل حفل الخطوبة، وخلال الحفل كان سعيدا جدا، وكنا نرقص حوله.

بعد دقائق قليلة من بدء الحفل سقط على الأرض.

كنا نعتقد في البداية أنه يمزح وضحكنا، لكن حينما وجدناه لا يتحرك قلقنا وحاولنا إفاقته فلم يستجب.

حملناه لخارج القاعة وأوقفنا إحدى السيارات المارة بالشارع لنقله لأقرب مستشفى، وبالصدفة كانت تقودها طبيبة، ومن الواضح أنها اكتشفت وفاته على الفور.

لكنها خشيت إخبارنا بالأمر نظرا لحالة الصدمة الواضحة على وجوهنا، فطلبت منا نقله للمستشفى للفحص على الأجهزة الطبية المتخصصة.