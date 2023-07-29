قضت محكمة هولندية على لاعب منتخب "الطواحين" السابق دافيد منديز دا سيلفا، بالسجن 7 سنوات، بعد إدانته بتهمة تهريب الكوكايين.
وتوصلت المحكمة إلى أن منديز دا سيلفا متورط في تهريب الكوكايين، ودانته باستيراد دفعتين من المادة الخطيرة وزنهما 74 و105 كيلوغرامات.
وتمت تبرئة منديز دا سيلفا من التورط المباشر في قضية ثالثة لتهريب أكثر من 1300 كيلوغرام من الكوكايين، بينما دانه القاضي بتنفيذ "إجراءات تحضيرية جنائية" في القضية، وببيع المخدرات.
وحسب صحيفة "إن إل تايمز" الهولندية الناطقة بالإنجليزية، ستحاول المحكمة الآن مصادرة الأموال التي كسبها منديز دا سيلفا (40 عاما) من النشاط غير القانوني.
وفي وقت سابق، أقر محامي اللاعب أن موكله "ارتكب أخطاء وشارك في تهريب المخدرات"، لكن "بالتأكيد ليس بالقدر الذي يزعمه الادعاء"، وفقما نقلت عنه الصحيفة الهولندية.
من هو؟
- تخرج منديز دا سيلفا من أكاديمية سبارتا روتردام، وخاض مع الفريق أكثر من 100 مباراة في الدوري قبل أن ينضم إلى بريدا عام 2004، وبعد عامين انتقل إلى ألكمار حيث لعب 109 مباراة أخرى.
- بعدها انتقل لاعب الوسط المدافع إلى ريد بول سالزبورغ النمساوي عام 2010، ولعب لاحقا مع العملاق اليوناني باناثينايكوس قبل فترة ثانية مع سبارتا روتردام.
- فاز مينديز دا سيلفا بلقبي الدوري وكأس السوبر الهولندي مع ألكمار، والدوري والكأس في النمسا مع سالزبورغ، وكأس اليونان مع باناثينايكوس.
- ارتدى قميص منتخب هولندا 7 مرات بين عامي 2007 و2009، لكنه لم يظهر في أي بطولة كبرى.