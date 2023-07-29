أحدثت سيارة كهربائية حريقا سرعان ما اتسعت رقعته على متن سفينة شحن عملاقة، تقل على متنها أكثر من 3700 سيارة، قبالة سواحل هولندا، في وقت تبحث السلطات كيفية سحب السفينة التي كانت وجهتها مصر إلى ميناء قريب.