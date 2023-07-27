في غرفة صغيرة في مكتبة الخالدية بجوار المسجد الأقصى وبجهود فردية استطاع سلامة خلال فترة عامين ونصف العام أن يرمم 18 مخطوطة يوثق بعضها جزءا من تاريخ المدينة العتيقة.

وعن هذا العمل يقول رامي سلامة:

تغمرنا السعادة لقيامنا بترميم ما يقارب الثمانية عشرة مخطوطة التابعة لأهم ثلاث مكتبات في القدس، إلى جانب 1200 ورقة،

كذلك قيامنا بأول خطوة من نوعها لترميم المخطوطات والنوادر في القدس وهو عمل هام يصب في مصلحة القدس وتاريخها".

المخطوطات:

يبلغ عدد المخطوطات الموجودة اليوم في المكتبة نحو 1200 مخطوطة تشمل نحو 2000 عنوان.

تعدّ مخطوطات هذه المكتبة من أكبر المجموعات الإسلامية المملوكة لعائلة واحدة ولا مثيل لها في أي مكان.

ويضيف خضر سلامة، أمين مكتبة الخالدية في القدس قائلا: "تعد مكتبة الخالدية من أقدم المكتبات في القدس وقد تم تأسيسها عن طرق التبرعات الفردية من بعض أفراد الخالدية".

ونظرا لأهمية الكتب يقوم موظفو المكتبة بتصوير الوثائق بدقة عالية جدا ومن دون تعريض الأوراق للضوء.

وحول تلك العملية توضح مسؤولة الأرشيف الرقمي في مكتبة الخالدية شيماء البديري: "مسك الوثائق القديمة باليد قد يسبب لها التلف والتمزق، وللحفاظ عليها من التلف نقوم بتصويرها بكل عناية".

ويأمل المسؤولون في المكتبة الحصول على المزيد من التمويل لاستكمال أعمل الترميم والرقمنة بشكل أوسع خصوصا أن محتويات المكتبة لها أهمية بالغة لأهل القدس فهي تشرح الوضع الثقافي والاجتماعي للمدينة.