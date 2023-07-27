وكان الشاعر الراحل شوقي حجاب يعاني من مرض عضال وتدهورت حالته الصحية قبل أيام ما استدعى نقله لإحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر لتقديم الرعاية الطبية له ولكنه فارق الحياة اليوم.

وأعلنت نقابة المهن السينمائية التي ينتمي إليها الراحل بصفته مخرجا لسينما الأطفال، أن جنازته ستشيع من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، إلى مقابر عائلته بمدينة نصر شرق القاهرة، وأن العزاء الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين بالجيزة.

شوقي حجاب ولد في محافظة الدقهلية شمالي القاهرة عام 1946 وهو شقيق الشاعر الراحل الشهير سيد حجاب، وتعلما نظم الشعر من والدهما الأزهري الذي كان يكتب الشعر ويعشق الثقافة حسبما صرح ابناه من قبل.

من جانبه قال الناقد المتخصص في الموسيقى والغناء، أمجد مصطفى، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن شوقي حجاب "شاعر بدرجة مبتكر كونه استطاع أن يحول خياله إلى مجموعة من الشخصيات التي أبهرت الأطفال داخل الوطن العربي"

وأوضح أن شوقى ابتكر العديد من شخصيات العرائس للأطفال والتي لاقت نجاحا كبيرا، منها شخصية "أرنوب" وهو قفاز أصفر مصنوع من التريكو وله أذنان وتجسد شخصية الأرنب كثير الأسئلة، فهو يسأل الناس من حوله ببراءة شديدة ويتكلم بصوت الفنان "طلعت عطية".

وأوضح أن حجاب أيضا قدم شخصية "دبدوب" وهو قناع كامل يرتديه الفنان سيد محمد ويجسد به شخصية دب طيب القلب، يفاجئ المحيطين به بأفعاله وأفكاره وكان هذا الدب يحمل معه دائما صندوقا يضع به أشياء متنوعة، وشخصية "دقدق" وهو خيال مآته لشخصية غير مصرية ابتكرها شوقي حجاب، وتحلم دائما وتكره أن يعاملها الناس كخيال مآته، وتتمنى أن يتعاملوا معها ككائن له قيمة وشخصية محترمة.

أيضا ابتكر حجاب شخصية "ضاضا العضاضة" وهي فأرة قراضة تخطف أي شيء من حولها وتحاول أن تبدو في منتهى البراءة، وشخصية "الغزالة لا لا" بطلة المسرحية التي تحمل اسمها، وهي عبارة عن عروس من القفاز، تعيش فى مجتمع متخلف لقبيلة متزمتة، تُحرم السهر والغناء والتعليم والكهرباء.

ويوضح أمجد مصطفى أن الشخصية الأشهر التي ابتكرها حجاب هي "بقلظ" وهي شخصية لطفل يشبه الطفل الإيطالي بينوكيو الذي يتمدد أنفه ويزداد طوله كلما كذب، وصنعه على هيئة أراجوز مصري، وغيرها من الشخصيات مثل "بسبس هو، فركش وفرفوشة، وكوكي كاك التي خاض فيها تجربة الإخراج أيضا وحققت نجاحا مبهرا، كما أنه أخرج استعراضات شعبية وأخرى للأطفال وبرامج عديدة لهم.

ووفق مصطفى فقد برع شوقي حجاب كذلك فى كتابة أغاني الطفل ووصل عدد أعماله إلى ما يقرب من ألف أغنية قدمها مشاهير المطربين منهم عفاف راضي، ورغم أن شقيقه الراحل الكبير سيد حجاب إلا أن شعر شوقي حجاب كان مختلفا تماما وله ذائقة خاصة.