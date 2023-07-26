هذا الفيلم الذي يروي قصة "الأب التاريخي للقنبلة الذرية"، روبرت أوبنهايمر، أثار حالة كبيرة من الاهتمام العالمي.

ولكن جماهير السينما والخبراء، لاحظوا "خطأ تاريخيا" في الفيلم، بالرغم من دقته التاريخية الكبيرة، وخاصة في التفاصيل.

خطأ تاريخي