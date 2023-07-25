وقالت الفتاة في مقطع انتشر على موقع "تويتر"، "كنت أسير في الشارع حيث أعيش، وللأسف تعرضت للسرقة، إلا أن ما حصل طريقة شائعة في البرازيل لتعبير الرجال عن مشاعر إعجابهم اتجاه الفتيات".

فيما قال اللص إنه تعرض لتغيير مفاجئ في مشاعره، حيث كان يعاني من الوحدة ويفتقر لوجود امرأة في حياته.

وأضاف: "عندما رأيت صورتها على الهاتف قلت لنفسي يا لها من امرأة سمراء جميلة، وندمت على سرقتها".

وفي حادثة مشابهة قبل عدة سنوات، كشفت مراسلة بلومبيرغ كريستي سميث أنها استقالت من وظيفتها وطلقت من زوجها بعد أن وقعت في حب فارما برو مارتن شكريلي، الذي تم القبض عليه بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية في عام 2015.