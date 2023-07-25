وبحسب "ديلي ميل"، قالت ساراي بالاسيوس، حفيدة نابور هيريرا، إن "المرأة لم تفز بالجائزة الكبرى، لست متأكدة من سبب قيامها بذلك، أعتقد أنها فقط أرادت الظهور على شاشة التلفزيون".

وأضافت: "لا نعرف من الفائز حتى الآن. لم يطالب أحد بالجائزة".

من جانبه، قال الجد صاحب المتجر إنه باع تذاكر اليانصيب للسكان المحليين الذين يعيشون في الحي، ولم يبع تلك المرأة أي تذكرة.

تفاصيل الحادثة