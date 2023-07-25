استنفرت الأجهزة الأمنية الأردنية يوم الأحد للقبض على مشتبه به قام بقتل عامل سوري يدعى إسماعيل الزعبي وسلبه مبلغا كبيرا من المال، أثناء عمله في محطة وقود بمنطقة الهاشمي الشمالي في العاصمة الأردنية عمّان.