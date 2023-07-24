بهذه الكلمات بدأ الفنان اللبناني مروان خوري لقاءه مع الصحفيين بعد عرضه في "مهرجان الحمامات الدولي" ليلة أمس الأحد في سهرة ناجحة تابع فيها جمهور المهرجان، الذي ملأ مدارج المسرح، أغاني الفنان الرومنسية وإيقاعات الدبكة اللبنانية.

وقال مروان خوري إنه فوجئ بالجمهور يحفظ ويردد معه كل الأغاني وهي خاصية تميز الجمهور التونسي وإنه حرص على أن يقدم أغانيه الرومنسية التي تتميز بالكلمة البسيطة وعمق الإحساس وتفاعل الناس معها مثل "كل القصايد" و"قصر الشوق" وإنه ميال بطعبه للرومنسية والوقوف على المسرح بالنسبة له حالة من التأمل يحول عبرها الفن الحزن والخوف إلى فرح وموجات إيجابية.

وفي تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، قال مروان خوري:

إن انشغاله بالتلحين والكتابة والغناء منحه طابعا خاصا.

إنه يحاول العودة بقوة بعد الغياب بإنتاجات خاصة به وببرنامجه "طرب" في موسمه الخامس.

أوضح: "أحيانا يكون الغياب مهما للفنان لشحن أفكار وأحاسيس جديدة".

قال إنه رجع بأغنيتين جديدتين، ولحن للفنان أدم.

أشار إلى أنه يعد 3 أغاني جديدة لإليسا وأغنية لماجدة الرومي ومشروع منتظر مع صابر الرباعي.

وعبر خوري عن سعادته في مهرجان الحمامات لأن أغانيه مازالت تعيش في ذاكرة التونسيين خاصة وأن الجماهير كانت من أعمار مختلفة وفيهم الكثير من الشباب.

وتحدث الفنان عن جديده، في اللقاء الصحفي بعد الحفل، قائلا: