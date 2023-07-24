ماذا حدث؟

كانت ألان قد تورطت في حادث سير مساء الأحد في العاصمة ويلينغتون شمالي نيوزيلندا، حسبما قال رئيس الوزراء كريس هيبكنز.

أضاف هيبكنز أنه جرى اعتقال الوزيرة ونقلها إلى مركز شرطة، وأطلق سراحها بعد ساعات.

وجهت الشرطة إلى الوزيرة تهمة قيادة مركبة بشكل متهور، ومقاومة ضابط شرطة أثناء تأدية عمله.

سملت الشرطة ألان مخالفة بعد أن وجدت أن نسبة الكحول في الدم تفوق الحد القانوني في البلاد.

استدعيت الوزيرة أيضا للمثول أمام المحكمة في وقت لاحق.

لفت رئيس الوزراء إلى أنه تحدث معها صباح الإثنين وأبلغها بأنه لم يعد من المناسب أن تبقى وزيرة في الحكومة، فلا يعقل أن تكون وزيرة العدل متهمة بارتكاب جريمة جنائية.

قبلت الوزيرة طلب رئيسها وقدمت استقالتها.

مسلسل فضائح

وكانت الوزيرة في مرحلة من المراحل تعد النجمة الصاعدة في حزب العمال الليبرالي الحاكم حاليا، لكنها انسحبت من الأضواء وأخذت إجازة لفترة "من أجل صحتها النفسية" بعدما دخلت في نزاع علني مع شريكها، كما لاحقتها اتهامات بسوء معاملة العاملين معها.

وحادثة الوزيرة حلقة جديدة من مسلسل الفضائح التي يتورط فيها وزراء حكومة هيبكنز، وذلك بعد عدة أشهر على الانتخابات الأخيرة.

في يونيو الماضي، استقال وزير النقل والهجرة مايكل وود، بعدما فشل في كشف تضارب مصالح محتمل مع أسهم يملكها.

وفي مارس، أقيل وزير الشرطة ستيوارت ناش بعدما تبين أنه أفشى معلومات سرية إلى متبرعين.

وأفادت هذه الفضائح المعارضة المحافظة، حيث أظهرت الاستطلاعات تقدمها على حزب العمال الليبرالي الحاكم.