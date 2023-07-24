سُجن رجل بريطاني بسبب سحبه لعشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية من الحسابات المصرفية لوالده عن طريق تزوير صوته وصوت والدته المتوفاة، خلال مكالمات هاتفية مع موظفي البنك.