وقالت الداخلية المصرية في بيان: "بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة".

ومرتكبو واقعة التعذيب وفق البيان: "3 أشخاص، القائم بتعذيب القطة، والقائم بالتصوير، والقائم بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف البيان أن جميع المتهمين في تعذيب القطة "مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، وبحوزتهم هواتف محمولة تحتوي على مقطع الفيديو المشار إليه".

واختتم البيان بالقول: "بمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة على سبيل المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".