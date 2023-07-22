وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان " تنفيذا لتوجيهات السيد وزير الداخلية والمتضمنة ملاحقة وتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الاتجار بالبشر في محافظة بابل بكمين محكم وبالجرم المشهود من تفكيك شبكة للاتجار بالبشر مكونة من رجلين وامرأتين والتحفظ على طفلين أحدهما يبلغ من العمر ٤ سنوات، والآخر رضيع مجهول وغير مسجل عندما كانوا يحاولون بيعهم بمبلغ قدرة 30 مليون دينار عراقي".

وأفاد البيان باعتراف أعضاء الشبكة خلال التحقيق بقيامهم بالاتجار بالبشر والاتفاق على بيع الأطفال، ليتم تدوين أقوالهم وإحالتهم الى الجهات المعنية لينالوا جزاءهم العادل..