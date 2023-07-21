وتم الإبلاغ عن جاسمين بايز، بعد ملئها نموذجا على أحد المواقع الإلكترونية الساخرة، بغرض التخلص من طفلها.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، قالت الشرطة إن "الشخص الذي يدير الموقع تلقى الطلب وتواصل معنا، وبعد التحقيق تم اعتقال بايز ليلة الثلاثاء".

ووجهت إلى الشابة تهمة التحريض على القتل من الدرجة الأولى.

واستخدمت بايز اسما مزيفا لتقديم الطلب على الموقع، وطلبت التخلص من طفلها بنقله إلى مكان بعيد أو قتله.

كيف ضُبطت؟