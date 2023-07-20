وشارك أرينغتون الذي صنفته موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية عندما كان بعمر 83 عاما في 2015، كأكبر لاعبي كمال الأجسام سنا في العالم، في بطولة خاصة بالاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة، أقيمت في نيفادا، مؤخرا.

واحتل أرينغتون المركز الثالث في فئة الرجال فوق 70 عاما في هذا البطولة، والأول في فئة من هم أكبر من 80 عاما، وفقما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء.

وحسبما ذكر أرينغتون، فإن وزنه وقت ولادته كان لا يزيد عن 2.4 كيلوغرام، وقد عانى من مشاكل صحية متعددة خلال سنواته الأولى، وبدأ بممارسة رياضة رفع الأثقال في سن الـ15.

ورغم تقدمه في السن، إلا أن أرينغتون، لا يزال يقضي ساعتين في صالة الألعاب الرياضية ثلاث مرات في الأسبوع.