وبعد التحقيق في الواقعة، تم احتجاز جيمي كريستين ميغور صاحبة الـ39 عاما، بتهمة "العبث بالطعام".

وبحسب مجلة "نيوز ويك" الأميركية، تلقت الشرطة في 11 يوليو شكوى مفادها أن بطاطس مقلية كانت ملقاة في سلة المهملات قُدمت للزبائن.

وينص قانون ساوث كارولينا على أنه من غير القانوني لأي شخص أن يتلاعب بشكل ضار بمنتج دوائي بشري أو مادة غذائية، بقصد إلحاق ضرر جسدي بشخص ما، وأي شخص يدان بذلك قد يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن.

وقال متحدث باسم "برغر كينج": "هذه الادعاءات لا تتوافق مع التزام العلامة التجارية بجودة الطعام والخدمة وخلق تجربة استثنائية للزبائن".

وأضاف: "يتعاون صاحب الامتياز لهذا المطعم مع السلطات المحلية وسيتخذ الإجراء المناسب بناء على النتائج. لا يمكننا مشاركة تفاصيل إضافية في الوقت الحالي".

ويمكن أن يؤدي تناول الطعام الملوث إلى المرض، أو حتى الموت في الحالات الشديدة.

وتعليقا على الواقعة، أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن هناك العديد من الأعراض التي يمكن أن تحدث نتيجة للتسمم الغذائي، وتشمل:

إسهال.

آلام أو تقلصات في المعدة.

غثيان.

تقيؤ.

حمى.

وأضافت المراكز أن ما يقدر بنحو 48 مليون أميركي يمرضون، و128 ألف يدخلون المستشفى، ويموت 3 آلاف بسبب الأمراض المنقولة بالغذاء كل عام.

وهناك العديد من الخطوات للوقاية من التسمم الغذائي، بما في ذلك تنظيف الأسطح وغسل اليدين.