وفي التفاصيل، قال المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، محمد عبد الله، في بيان، إن النقابة "توكد باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر، بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ووزارة القوى العاملة، على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضمانا وحماية لجموع الجماهير".

وأضاف: "مما لا شك فيه أن النقابة العامة في الأشهر الأخيرة رحبت بكافة ألوان الفنون والحفلات، إلا أنها حددت شروطا وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري"، وفق ما ذكرت صحيفة الأهرام المصرية.

وأوضحت نقابة المهن الموسيقية في مصر، أن قرارها جاء "بعد استقراء واستطلاع آراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد ما ورد لنقابة المهن الموسيقية ونقيبها العام ومجلس إدارتها من أنباء تصدرت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي تضمنت صورا ومعلومات موثقة عن طقوس غريبة لنجم هذا الحفل (ترافيس سكوت) يقدمها أثناء فقرته، وتسخير أدواته من أجل إقامة طقوس تتنافى مع قيمنا وتقاليدنا المجتمعية الأصيلة".

وتابعت: "حيث أن النقابة العامة من نسيج هذا الوطن الحبيب، وتعمل على استقراره وأمنه وترفض العبث بالقيم المجتمعية والعادات والتقاليد المصرية والعربية (...) قرر النقيب العام ومجلس الإدارة إلغاء الترخيص الصادر لإقامة هذا النوع من الحفلات، الذي يتنافى مع الهوية الثقافية للشعب المصري".