وقال مسؤول غرفة بلاغات حي الخليفة لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه تلقى بلاغا بانهيار عقار في 6 حارة المدرسة بشارع المحجر في نطاق حي الخليفة بالقاهرة.

وأوضح أنه تم إخطار السلطات المعنية وتحركت قوات الدفاع المدني والإنقاذ والإسعاف لرفع الأنقاض والبحث عن ضحايا.

ونوه إلى أن البيانات التفصيلية بشأن العقار لم ترده حتى الآن، ولكن إفادات أولية تقول إنه مكون من 3 طوابق وأرضي وأنه عقار قديم.

يأتي ذلك بعد 24 ساعة فقط من كارثة انهيار عقار مكون من 5 طوابق في حدائق القبة شمال شرق القاهرة، وبلغ عدد الضحايا به 13 قتيلا ومصابة واحدة.

أيضا يأتي بعد يومين من انهيار عقار في الإسكندرية وسقوط 3 قتلى ومصاب واحد، وانهيار عقار في البحيرة وسقوط قتيلين.