وقالت ناطقة باسم المستشفى الجامعي في نبرة مارتا مارتان إنّ الجولة الأخيرة من إطلاق الثيران التي استمرت أكثر من دقيقتين بقليل، تسببت بجرح "خمسة أشخاص نُقلوا" إلى المستشفى، لكنّ أي إصابة لم تكن ناجمة عن نطحة ثور. وفق ماذكرت وكالة "رويترز".

وأشارت مارتان إلى أنّ أحد الجرحى شُخّص بـ"كدمة في الصدر" فيما تعرّض جريح آخر لـ"إصابة في الرأس".

وفي المجموع، تعرّض 35 شخصاً لإصابات ضمن فعاليات إطلاق الثيران لهذا العام، فيما لم تُسجَّل أي إصابة خطرة.

وفي إطار احتفالات سان فيرمين التي تُقام سنوياً بين 6 و 15 يوليو.