وكان من المقرر أن تبدأ مادونا جولتها من مدينة فانكوفر الكندية هذا الشهر.

وكتبت مادونا على تويتر تقول إن الخطة الآن هي بدء الجولة من أوروبا في أكتوبر.

وقالت شركة "لايف نيشن" المنظمة للجولة إنها ستعلن عن المواعيد الجديدة لحفلات مادونا في أميركا الشمالية "في أقرب وقت ممكن" وشجعت الجماهير على الاحتفاظ بتذاكرهم.

وأمضت مادونا (64 عاما) عدة أيام في العناية المركزة الشهر الماضي حيث خضعت للعلاج من عدوى بكتيرية.

وأفادت مادونا في أول تصريحات علنية لها منذ دخولها المستشفى "أركز الآن على صحتي وعلى أن أصبح أقوى وأؤكد لكم أنني سأعود إليكم في أقرب وقت ممكن".

كما شكرت المعجبين على "طاقتهم الإيجابية ودعواتهم وكلمات التشجيع"، قائلة: "لقد شعرت بحبكم. أنا على طريق التعافي وممتنة للغاية على كل النعم الموجودة في حياتي".