ويبدو أن جيمي فوكس، البالغ من العمر 55 عامًا، قد عاد إلى التحسن ومعنوياته جيدة، مع ظهور الممثل علنًا لأول مرة منذ منتصف أبريل.

وشوهد الممثل على متن قارب يبحر في نهر شيكاغو بعد ظهر أمس الأحد، بحسب مقطع فيديو حصلت عليه TMZ.

وفي مقطع الفيديو، شوهد الممثل وهو يبتسم ويلوح للمعجبين، بحسب ما نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية.

وكان الممثل جيمي فوكس نقل، في منتصف أبريل الماضي، إلى المستشفى في أتلانتا، حيث كان يصور فيلم "باك إن أكشن" Back in Action مع كاميرون دياز، التي عادت من التقاعد.

وسبق أن نشرت كورين، ابنة فوكس، الخبر لأول مرة على حسابها على إنستغرام، ووصفته بأنه "مضاعفات طبية"، على الرغم من أنه لم يتم تأكيد أي شيء آخر بشأن الحادث.

يشار إلى أن فوكس كان قد حصل على جائزة الأوسكار عن تجسيده شخصية الموسيقي الأميركي الشهير "راي تشارلز" في فيلم "راي" عام 2004.