وتمكّن دو بليسيس من إسقاط خصمه بالضربة القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي أقيم في مدينة لاس فيغاس، حسبما ذكر موقع "توك سبورت" الرياضي.

وكان ترامب حاضرا في النزال بصفته ضيفا لرئيس منظمة الفنون القتالية المختلطة دانا وايت ضمن أمسية UFC 290.

ويعتبر فوز دو بليسيس، البالغ من العمر 29 عاما، العشرين خلال مسيرته الاحترافية في الفنون القتالية المختلطة حتى الآن مقابل هزيمتين.