قال المتحدث باسم الجيش المصري إن المدعي العام العسكري أحال المتهم في جريمة القتل عبر الدهس في أحد المجمعات السكنية في القاهرة إلى المحاكمة الجنائية العسكرية العاجلة.
ووقعت الجريمة في تجمع "مدينتي" السكني عندما قام المتهم قبل إسبوع بصدم عائلة مكونة من أب وأم وأطفالهما الثلاثة، مما أسفر عن مصرع الأم وتعمل صيدلانية وتوفيت إثر إصابتها بنزيف في المخ.
وكانت الواقعة قد أثارت جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحسب التفاصيل المتداولة والتي لم تنفيها أية جهة، فإن طفل الصيدلانية وتدعى بسمة علي، خلال لهوه أمام منزل الأسرة بأحد التجمعات السكنية تسبب في تلف بسيط بسيارة ضابط طبيب بالقوات المسلحة مقيم بمنزل مقابل لمنزل الأسرة.