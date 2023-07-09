وأظهرت صفحة أكثر الكتب مبيعا في "أمازون"، ظهر الأحد، أن مذكرات فرقة "بي تي أس" جاءت في المرتبة الثانية عالميا.

وكانت وكالة "فرانس برس" قد قالت في وقت سابق إن الكتاب تصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة بفعل الطلبات المسبقة.

وقالت عقيلة، وهي ماليزية مولعة بالفرقة، أمام مكتبة كيوبو في غوانغهوامون، إحدى أكبر مكتبات سيول، "أتيت إلى هنا منذ التاسعة صباحاً، وحصلت أخيراً على الكتاب".

وشارك الصحفي الكوري الجنوبي كانغ ميونغ سيوك وأعضاء في الفرقة في تأليف كتاب: "ما وراء القصة: 10 سنوات لفرقة بي تي اس"، بحسب دار النشر "فلاتيرون بوكس".

واختير تاريخ التاسع من يوليو لنشر هذه المذكرات، تزامنا مع الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق المنظمة الخاصة بمعجبي الفرقة حول العالم، واسمها ARMY ("آرمي").

ونجحت فرقة "بي تي اس"، التي ظهرت للمرة الأولى في 13 يونيو 2013، بنشر الموسيقى الكورية الجنوبية في جميع أنحاء العالم، وحصدت مليارات الدولارات بفضل قاعدتها الجماهيرية العالمية الواسعة.

ولمناسبة الذكرى العاشرة لإطلاقها، صدرت مجموعة طوابع خاصة بالفرقة في مايو الماضي، ونفدت سريعاً بعد ثلاث ساعات فقط على طرح قطعها البالغ عددها 120 ألفاً.

وتأخذ الفرقة استراحة حاليا لأن اثنين من أعضائها يؤديان الخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية.