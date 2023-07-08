كانت مديرية أمن الدقهلية قد تلقت إخطارا بوجود حالة ذعر في الملاهي المخصصة للمصطافين بجمصة، بعد ‏وقوع حادث وسقوط مصابين بجروح وكسور تتراوح أعمارهم ما بين 14سنة و34 عاما، لتتوجه على الفور ‏قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى المنطقة المنشودة.‏

ويقول أيمن عزت رئيس مدينة جمصة لموقع "سكاي نيوز عربية": "بعد دقائق من الحادث قمنا بإرسال 7 ‏حالات من المصابين إلى مستشفى جمصة وحالتين إلى مستشفى الأزهر الجامعي بدمياط لسرعة تلقيهم ‏الإسعافات اللازمة والحصول على الرعاية الطبية الكافية".‏

ويؤكد عزت لموقع "سكاي نيوز عربية" على تحرير محاضر رسمية ضد المسؤولين عن الملاهي وإصدار قرار ‏رسمي بقطع التيار الكهربائي عن تلك الأماكن لمنع استخدامها، فضلا عن سحب تراخيصها وإغلاقها لحين ‏انتهاء التحقيقات والوقوف على الأسباب المؤدية للحادث.‏

ويضيف رئيس مدينة جمصة لموقع "سكاي نيوز عربية": "كذلك تم تشكيل لجنة من الأمن الصناعي ‏والحماية المدنية وعدد من الجهات المختصة، من بينها وزارة البيئة من أجل إجراء تفتيش كامل على جميع ‏الملاهي بالمدينة والتأكد من إتباع كافة اشتراطات السلامة".

ويُشير عزت لموقع "سكاي نيوز عربية" إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت أن أصحاب الملاهي يعملون ‏بالمخالفة دون الحصول على موافقات الأمن الصناعي والتي تعمل على معاينة جميع الألعاب للتعرف على ‏جودتها وصلاحية أجزائها المختلفة والتيقن من عدم إضرارها بالمواطنين.‏

وعقب وقوع حادث ملاهي جمصة، وجه أيمن مختار، محافظ الدقهلية، رؤساء المدن المختلفة بمراجعة ‏تراخيص الملاهي داخل كل مدينة وفحص كافة الألعاب بصورة دقيقة من خلال فريق مختص ومصادرتها ‏في حالة وجود أخطاء صناعية أو أعطال من أجل حماية الأطفال.‏

ويسترسل عزت لموقع "سكاي نيوز عربية" المدينة تشهد إقبال كثيف من المصطافين على مدار شهور فصل ‏الصيف، حيث استقبلنا نحو 3 مليون شخص في إجازة عيد الأضحى المبارك، ولا يمكن التهاون مع إجراءات ‏السلامة والأمان سواء في المناطق المخصصة للألعاب أو الشواطئ".‏

ويختتم رئيس مدينة جمصة حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية": "نتابع لحظة بلحظة الحالة الصحية ‏للمصابين من أجل توفير كافة المستلزمات الطبية وتذليل العقبات وتوفير سبل الراحة لهم لحين تماثلهم ‏للشفاء وعودتهم إلى ذويهم بعد تلك الليلة العصيبة".‏