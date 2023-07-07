شك رون هيوز وهو بحار السفينة بما رآه عندما لاحظ أن الجسم العائم لا يتحرك.

وتأكد من أن شكوكه في مكانها عندما أخرج الزعنفة من الماء ليجدها متصلة بإطار خشبي.

ونحتت الزعنفة من مادة رغوية عازلة صلبة تم طلاؤها باللون الرمادي الداكن قبل تثبيتها بالإطار ووضعها على بعد حوالي 300 متر من الساحل.

قال هيوز على صفحته في "فيسبوك": "لم يتمكنوا من خداعي لفترة طويلة، مثل هذه المقالب يمكن أن يكون لها تأثير حقيقي للغاية على الأعمال الساحلية الصيفية، ناهيك عن أنها في الأساس عبارة عن نفايات بحرية".