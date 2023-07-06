الدول ذات الشواطئ والبحار، من الوجهات الأكثر شعبية لصيف 2023. فوفق مسح أجرته شركة "فورورد كييز"، المتخصصة في مجالات البحوث والسفر، فإن الوجهات الشاطئية ووجهات التسوق هي الخيار الأول للمسافرين هذا الصيف.
المسح يتضمن معلومات من شركات سفر ومنصات ضيافة أخرى، شملت أكثر من مليار عملية بحث.
وشهدت الحجوزات إلى الوجهات الشاطئية في العام الحالي زيادة بنسبة 22 بالمئة عن العام الماضي.
وبرزت وجهات التسوق كأولوية هي الأخرى، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 53 بالمئة.
وتصدرت العاصمة التايلندية بانكوك قائمة المدن الأكثر بحثا لصيف عام 2023 بفارق كبير عن الوجهة الثانية، وهي باريس.
لندن، وبالي وبرشلونة ونيويورك كانوا ضمن الوجهات الأكثر بحثا لدى السائحين من مختلف دول العالم.
وحظيت مدنا في الشرق الأوسط على اهتمامات السائحين، إذ جاءت دبي والقاهرة ضمن قائمة اهتمامات المسافرين.
وفي هذا الإطار، قال الخبير والمستشار السياحي محمد عمار في لقاء مع "سكاي نيوز عربية":
- موسم سياحة 2023 متوقع أن يستمر قويا حتى نهاية العام.
- خلال فترة الصيف، الشواطئ تكون أكثر استقطابا للسياح.
- تايلاند تعتبر قوية سياحيا من حيث البنى التحتية وبالتالي عندها القدرة على استيعاب عدد كبير من السياح.
- معدلات السياحة عام 2023 مرتفعة للغاية لحد الآن.
- تذاكر الطيران شهدت ارتفاعا كبيرا، كما أن التضخم انعكس على أسعار الفنادق والمنتجعات وهذا أثر على السياحة قليلا.