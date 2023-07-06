وجاء في بيان نُشر على الصفحة الرسمية لـوزارة الهجرة المصرية على فيسبوك، "أعربت السفيرة سها جندي، عن تهنئتها للقاضي المصري ديفيد لبيب، لتعيينه قاضيا للاستئناف في المحكمة العليا بولاية نيوجيرسي الأميركية، ليصبح بذلك أول مصري يتبوأ هذا المنصب الرفيع".

وأشار البيان إلى أن "هذه المرة الثانية في تاريخ الولايات المتحدة لاختيار قاضٍ مصري لهذا المنصب؛ حيث اختاره كونغرس ولاية نيوجيرسي قاضي استئناف".

وأشادت جندي بـ"نجاحات المصريين بالخارج"، قائلة: "لدينا نخبة متميزة من المصريين حول العالم، حريصون على رفع اسم مصر في مختلف المحافل. كل نجاح لأبنائنا بالخارج يضاف إلى رصيد القوى الناعمة لمصر".

وأضافت: "المصريون بالخارج قادرون على تحقيق المزيد من النجاحات في جميع المجالات".

من هو ديفيد لبيب؟