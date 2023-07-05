ولاء بدأت مشروعها بمساعدة جمعية أمجاد للإبداع والتطوير المجتمعي، وهي منظمة غير حكومية تهدف إلى تمكين الخريجات اللاتي يعانين من البطالة، ومساعدتهن في الحصول على فرص عمل من خلال ورش عمل وأنشطة أخرى.

وقالت ولاء: "الفكرة ممتازة للحفاظ على الخصوصية بالنسبة للسيدات والفتيات".

فيما قالت إحدى المتدربات: " التعامل مع الفتيات في هذا المجال يحفظ الخصوصية، أشجع كل الفتيات على خوض التجربة".

ويصعب الحصول على فرص اقتصادية في قطاع غزة المحاصر، حيث يعاني نصف السكان من البطالة، لا سيما النساء. لكن في بعض الأحيان يمكن أن تكون فرص المرأة أكبر.