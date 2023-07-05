وقالت بيث براش أن القصة بدأت بزيارتها لأحد المطاعم لتجريب طبق دجاج جديد، وأثناء تناولها الطبق شعرت بدغدغة في حلقها نتجت عن وجود عظمة دجاج في حلقها.

قاومت براش لعدة أيام إلا أنها لم تستطع التحمل فذهبت لغرفة الطوارئ ليخبرها المسعفون أن باستطاعتها شرب الكولا للتخلص منها.

ذهبت إلى مركز التسوق واشترت أربع علب من الكولا، وشربتها بالتتابع لتدهش فيما بعد أنها تخلصت من شعورها المزعج حقا.

وقالت الدكتورة بريان بيتي إنها لم تصادف هذا العلاج من قبل، لكنها أضافت أنه من "الحقائق المعروفة أن الكولا مشروب حمضي يمكن أن يحلل العظام، من الواضح أنها أنجزت المهمة دون الحاجة للجراحة وهذا أمر جيد".