ويظهر في الفيديو كلب الماء وهو يخطف لوح ركوب الأمواج بينما كان صاحبه يسبح بعيدا.

وسرعان ما يسبح الحيوان مبتعدا عن الموقع، بينما يطارده راكب الأمواج، لاستعادة اللوح.

ويدخل راكب الأمواج في معركة مع كلب الماء للحصول على اللوح، ويقوم برشه بالماء محاولا دفعه لتركه، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي نشرت الفيديو.

وبينما يحاول راكب الأمواج إبعاد كلب الماء عن اللوح، يبدو الحيوان غير منزعج من الوضع، لينتهي الفيديو دون الكشف عن الطرف المنتصر.