وعثر على المرأة التي لم يعلن اسمها وكان عمرها 69 عاما ميتة في منطقة سبانيش ويلز في هيلتون هيد يلاند وفق ما قاله مكتب رئيس شرطة مقاطعة بوفورت في بيان صحفي.

وعثر عليها على حافة بحيرة على حدود مضمار للغولف، وبدا أن التمساح ظلّ قريبا من المرأة ما عرقل جهود الإنقاذ، وفقا لمكتب الشرطة.

وتم إبعاد التمساح من مكان الهجوم وانتشلت جثة المرأة ونقلها لمستشفى بغرض تشريحها.

ويعد هذا ثاني هجوم قاتل من تمساح في المقاطعة بعد حادثة وقعت خلال العام الماضي، وفقا لرئيس الشرطة.

وكانت امرأة من صن سيتي عمرها 88 عاما قد هوجمت من تمساح في بحيرة قرب منزلها في أغسطس 2022.