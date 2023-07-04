وجاء في الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على فيسبوك: "في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأي العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة".

وأضافت: "تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة، وتباشر النيابة العسكرية التحقيقات، وقُيدت بالقضية رقم ( 170 / 2023 ) " جنايات عسكرية " شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه" وتقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية وجاري إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات".

وتابعت: "تؤكد القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون.. كما تتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

وكان فريق من رجال المباحث انتقل إلى محل الواقعة، وتبين دهس سيارة ملاكي لعائلة مكونة من أب وأم وأطفالهما الثلاثة، مما أسفر عن مصرع الأم، التي تعمل صيدلانية، إثر إصابتها بنزيف في المخ.

ونفت الداخلية المصرية، في وقت سابق، أن يكون مرتكب حادث التصادم ضابط شرطة.