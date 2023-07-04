ورحل علاء عبد الخالق عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 59 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

ورافق الجثمان الفنان إيهاب توفيق الذي تجمعه صداقة قوية بالراحل منذ سنوات طويلة، بجانب حضور لعدد من الفنانين أبرزهم حميد الشاعري وحسام حسني ومحمد محيي وسامح الصريطي والفنانة والمذيعة منى عبد الغني، وعدد كبير من نجوم الفن والموسيقى وأهل الفنان الراحل.

من هو علاء عبد الخالق؟

• ولد عام 1964 في محافظة القاهرة، وتخرج من معهد الموسيقى بعد أن تخصً في العزف على آلة الناي.

• اكتشفه الموسيقار عمار الشريعي، وقام بتقديمه في فرقة الأصدقاء مع الفنانتين حنان ومنى عبد الغني.

• أصدر أولى ألبوماته الفنية في منتصف الثمانينات بعنوان "مرسال" بالتعاون مع الفنان حميد الشاعري.

• قدّم عدد كبير من الألبومات الناجحة في فترة الثمانينات والتسعينات أبرزها "طيارة ورق، وبحبك باستمرار، والليلة".

• توقف منذ بداية الألفينات عن الغناء بسبب أزمة صحية أثّرت على أحباله الصوتية.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، على نعي علاء عبد الخالق، حيث كتب حميد الشاعري: "لا حول ولا قوة إلا بالله، وفاة أخي وصديق العمر الفنان علاء عبد الخالق.. وجعت قلبي يا علاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

بينما نعاه الفنان عمرو دياب، قائلاً عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: " بمزيد من الحزن والأسى، أنعي الزميل العزيز الفنان الكبير علاء عبد الخالق، أسكنه الله فسيح جناته وألهم الاهل الصبر والسلوان".

وكتب الفنان محمد فؤاد عبر حسابه على "انستغرام": "ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الأخ الغالي والصديق العزيز، الفنان المحترم علاء عبد الخالق، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته".

وأكدت أسرة الفنان الراحل أن جثمانه سيتم دفنه بمقابر العباسية بميدان الجيش، على أن يقام العزاء غداً الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.