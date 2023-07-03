وتوفي لاعب كمال الأجسام المعروف على يوتيوب باسم "Joesthetics" عن عمر يناهز 30 عاما، السبت الماضي، بسبب معاناته من مرض غريب لا يلائم طبيعة النشاط البدني للاعبي كمال الأجسام.

وفي مقابلة سابقة له خلال الشهر الماضي تحدث جو عن إصابته بمرض عضلي، حيث أن عضلاته حساسة بشكل غير عادي للضغط.

وقال جو إنه كان يخشى أن يؤدي الإفراط في التدريب إلى إصابته بنوبة قلبية بسبب حالته العضلية النادرة.

ماذا كشف المنشور؟

قبل يوم من وفاته، نشر الألماني ليندنر على حسابه في إنستغرام، الذي يتابعه 9 ملايين منشورا كشف أنه كان يمر ببعض المشاكل الصحية بعد علاجه ببدائل التستوستيرون.

وكتب ليندنر: "خسرت كتل عضلية كبيرة، لأنني توقفت عن جميع المكملات الصناعية لمدة عام ولم أتمكن بعد ذلك من استعادة مستوياتي السابقة الخاصة بي، لذا عدت إلى العلاج ببدائل التستوستيرون. صدقني حاولت التوقف عن المكملات، لكن احذروا لأن ذلك قد يكون له آثار طويلة المدى على حياتك".

وأضاف: " العلاج ببدائل التستوستيرون هو التزام كبير. وأظهر الكثير من الاختلافات في الحجم".

ونصح المتابعين بأن أي شخص ممكن أن يبدو "رائع الشكل"، حتى دون مكملات صناعية، وبطريقة طبيعية تماما.

وعلى الرغم من أن المنشور الأخير قد كشف معاناة ليندنر منذ التخلي عن المكملات الصناعية، ولكن حتى الآن، من غير المعروف إذا ما كان هذا الأمر مرتبط بوفاته.