وفي الفيديو ظهرت البدري غير قادرة على التحدث بشك جيد.

وكتبت البدري أنها فقدت النطق بسبب الحزن والكثير من الضغوط النفسية، مطالبة المتابعين بالدعاء لها.

وأوضحت أن فحوصات المستشفى كشفت عدم وجود جلطة، إلا أن ما حدث جاء نتيجة صدمة نفسية، مبينة أنها ستخضع لعلاج بالجلسات الكهربائية في الفترة المقبلة.

وفي منشور لاحق منفصل، كتبت المذيعة المصرية أنها في طور التحسن.