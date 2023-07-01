وذكر مكتب قائد الشرطة في مقاطعة إسكس أن هجوم الذئب البري وقع عند الساعة الثالثة عصرا قرب حديقة عامة مخصصة للكلاب في المقاطعة، وفقما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، السبت.

وبالإضافة إلى المصابين الاثنين، هاجم الذئب كلبا في المنطقة وأصابه بجروح.

وذكرت تقارير محلية أنه يعتقد أن شخصا ثالثا، هو سيدة، تعرضت للعض من الذئب، لكن لا توجد أي معلومات إضافية حول حالتها الصحية.

ونقلت الفتاة إلى المستشفى ولم تعرف على الفور طبيعة إصابتها.

وذكر قائد الشرطة في المقاطعة أنه جرى إغلاق الحديقة بعد الحادث لمدة يوم واحد، ونصح زوار المنطقة بأن يكونوا على حذر شديد.

وجاء ذلك بعدما أكد أنه تم رصد ذئب "كايوتي" عدواني السلوك في محمية بالمقاطعة، تعتقد الشرطة أنه مصاب بـ"داء الكلب"، لأنه كان يتجول وحده.

والذئب الذي يعرف بأسماء متعددة منها "الكايوتي"، يطلق عواء في الليل يدب الرعب في قلوب الكثيرين.