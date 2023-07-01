ويظهر هذا السعر المرتفع مقدار استعداد البعض للدفع، مقابل عينات عالية الجودة جينيا من هذا النوع من الأبقار.

وسوف ينتشر هذا السعر المرتفع عبر سوق الماشية الدولي، مما يسلط الضوء على قيمة السلالة ويعزز سمعتها في أنحاء العالم.

ونشأت هذه السلالة من الهند وسميت باسم منطقة نيلور الهندية في ولاية أندرا براديش، وتشتهر بلونها الأبيض وجلدها المترهل.

مواصفاتها